Kadın üreme sistemiyle ilgili yeni bir araştırma, uzun yıllar boyunca işlevsiz olduğu düşünülen Rete ovarii adı verilen küçük bir yapının sanılandan daha önemli olabileceğini ortaya koydu.

İlk kez 1870 yılında insanlarda tanımlanan rete ovarii, yetişkin kadın anatomisinde belirgin bir işlevi olmadığı düşünülerek uzun süre göz ardı edildi, ancak yeni bir araştırma, bu yapının yumurtalık fonksiyonlarında da rol oynayabileceğine işaret etti.

Yumurtalıkla bağlantılı küçük bir yapı

Rete ovarii, yumurtalığın yakınında bulunan, at nalını andıran bir tüp ağıdır. Kan damarları ve sinirlerin yumurtalığa ulaştığı bölgede yer alan bu yapının işlevleri, bugüne kadar yeterince araştırılmadı.

Bilim insanları, rete ovarii'nin kadın üreme sistemindeki rolünün daha ayrıntılı incelenmesi gerektiğini belirtiyor. Araştırmacılar, bu yapının da üreme fonksiyonlarını anlamaya yönelik çalışmalara dahil edilmesini öneriyor.

Bilimsel makalede, kadın üreme sisteminin genellikle vulva, vajina, rahim ağzı, rahim, fallop tüpleri ve yumurtalıklardan oluştuğuna dikkat çekiliyor. Araştırmacılara göre rete ovarii'nin de bu sistemin işleyişi üzerindeki olası etkileri değerlendirilmelidir.

İnsanlarda da benzer bir işlevi olabilir

Fareler üzerinde gerçekleştirilen araştırma, rete ovarii'nin insanlarda doğurganlık açısından nasıl bir rol oynadığını kesin olarak ortaya koymasa da bu yapının inek, kedi, köpek, koyun ve domuz gibi farklı memeli türlerinde de bulunması, insanlardaki olası işlevinin araştırılmasını önemli hale getiriyor.

Lancaster Üniversitesi'nde anatomi profesörü olan ve çalışmaya katılmayan Adam Taylor, Live Science'a yaptığı açıklamada, rete ovarii'nin ilk keşfedildiği dönemde vücuttaki işlevi anlaşılamadığı için gereksiz kabul edildiğini söyledi.

Araştırmanın baş yazarı ve Michigan Üniversitesi'nde gelişim biyoloğu olan Dilara Anbarci de kadın anatomisi hakkında hâlâ bilinmeyen pek çok nokta bulunduğunu vurguladı. Anbarci, araştırmanın yumurtalıklarla ilgili henüz anlaşılmamış işlevlerin yeniden değerlendirilmesini ve bu alanda daha fazla çalışma yapılmasını teşvik etmesini umduğunu belirtti.