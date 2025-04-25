1905 yılında kurulan ve yıllardır Türk çay sektöründe önemli bir yere sahip olan Tirebolu 42, yaşadığı ciddi mali sorunlar nedeniyle konkordato ilan etti. Türkiye'nin en eski çay üreticilerinden biri olan firma, ayakta kalabilmek için yasal koruma talebinde bulunurken, süreçte önemli bir aşamaya geçildi.

MAHKEME ALACAKLILAR TOPLANTISI İÇİN TARİH BELİRLEDİ

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, mahkeme tarafından Tirebolu 42’ye kesin mühlet verilmesinin ardından şirketin geleceğini şekillendirecek alacaklılar toplantısının tarihi netleşti. Bu toplantı, şirketin borç yapılandırma planının kabul edilip edilmeyeceği konusunda belirleyici olacak.

KONKORDATO KOMİSERLERİNDEN OLUŞAN HEYET SÜRECİ YÖNETTİ

Mahkeme tarafından görevlendirilen konkordato komiserleri Suphi Ağırbaş, Naci Uzunok ve Prof. Dr. Ali Cem Budak, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda süreci yürüttü. Borçlunun beyanı alındı, alacak kayıtları titizlikle incelendi ve konkordato projesi nihai şekline getirildi.

KRİTİK TOPLANTI 15 MAYIS'TA YAPILACAK

Memurlar.net'de yer alan habere göre, Mahkemenin duyurusuna göre, Tirebolu 42’nin konkordato teklifinin değerlendirileceği alacaklılar toplantısı 15 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul Kartal’daki Titanic Business Otel’de gerçekleşecek. Adi alacaklılar için toplantı sabah saat 10.00’da başlayacakken, rehinli alacaklılar için saat 12.00’de ayrı bir oturum yapılacak.

SON SÖZ ALACAKLILARIN

Bu toplantı, hem şirketin geleceği hem de alacaklıların alacaklarını tahsil etme imkânları açısından kritik önem taşıyor. Tirebolu 42’nin konkordato planının kabul edilmesi halinde, şirketin yeniden yapılandırılarak faaliyetlerini sürdürme şansı olacak. Aksi halde, iflas süreci resmen başlayabilir.