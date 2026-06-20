İngiltere’nin Portsmouth kentinde düzenlenen 10’uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi kapsamında, Queen Alexandra Hastanesi’nde tarihi bir canlı cerrahi oturumu gerçekleştirildi.

Modern rektum kanseri cerrahisinin mimarı olarak kabul edilen Sir Bill Heald’ın moderatörlük yaptığı oturumda, üç farklı ameliyathanede eşzamanlı robotik kanser operasyonları yapıldı.

Tarihi bir başarı

Oturumda iki buçuk saat süren robotik rektum kanseri ameliyatı gerçekleştiren Prof. Dr. Oktar Asoğlu, yabancı bir ülkede yabancı bir hasta üzerinde bu operasyonu başarıyla tamamlayan ilk Türk cerrah olarak göğsümüzü kabarttı. Bu platformda canlı ameliyat yapması davet edilen ilk Türk cerrah olan Prof. Dr. Asoğlu, başarının hem kendisi hem de Türk cerrahisi adına önemli bir adım olduğunu dile getirdi. Asoğlu, şöyle konuştu:

“Bildiğim kadarıyla yabancı bir ülkede düzenlenen bir kongrede, yabancı bir hasta üzerinde canlı kolorektal kanser cerrahisi gerçekleştiren başka Türk cerrah olmadı. Bu son derece yüksek düzeyde mesleki güven gerektirir. Bu açıdan bakıldığında bunun hem şahsım hem de Türk cerrahisi adına önemli bir gelişme olduğunu düşünüyorum.”