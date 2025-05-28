Selanik yakınlarındaki Thermi kasabasında yaşanan silahlı saldırının ardından Yunan polisi altı Türk vatandaşını gözaltına aldı.

Olay Salı akşamı, Yunan İstihbarat Servisi’ne (EYP) bağlı ajanların yürüttüğü gizli bir takip sırasında meydana geldi.

ARACA KURŞUN YAĞDIRDILAR

Yerel medyada yer alan haberlere göre, ajanlar Türk organize suç çetesiyle bağlantılı olduklarından şüphelenilen kişileri takip etti.

Takip edilenlerin içinde bulunduğu yabancı plakalı gümüş renkli SUV, Tagarades’teki bir benzin istasyonuna girdi. Takip edildiklerini fark eden bir kişi araçtan inip istihbarat görevlilerinin bulunduğu araca üç el ateş etti.

Saldırı sonucu kimse yaralanmadı. Saldırgan araca geri binerek olay yerinden uzaklaştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, 6 KİŞİ TUTUKLANDI

Yunan polisi olay yerinde üç boş kovan buldu. Saldırganları bulmak için güvenlik kameraları incelemeye alındı.

Gözaltına alınanlar arasında aracın kayıtlı sahibinin ev arkadaşı olduğu belirtilen bir kişi ile saldırı sırasında olay yerinde olduğu düşünülen başka bir şüpheli bulunuyor.

Soruşturma sürüyor. Emniyet yetkilileri, olayın münferit olmadığını ve saldırganların daha büyük bir organize suç çetesinin bir parçası olabileceğini söylüyor.

TÜRKİYE'DEN KAÇAN SUÇLU, YUNANİSTAN'A GİDİYOR

Yunan güvenlik kaynaklarına göre, Türkiye’deki baskılardan kaçan suç örgütü üyeleri Avrupa’ya sığınıyor.

Bu kişilerin Yunanistan’a gelerek burada hem birbirleriyle hem de yerel gruplarla çatıştıkları öne sürülüyor.

Bu grupların çoğu uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi faaliyetlerde bulunuyor. Aralık ayında Yunan polisi, ülkede aktif olan Türk mafyasını çökertmek amacıyla düzenlenen bir operasyonda 16 kişiyi gözaltına almış ve çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirmişti.

Aynı ay Atina’nın Glyfada semtinde yaşanan silahlı saldırıda iki Türk vatandaşı ölmüş, biri ağır yaralanmıştı.