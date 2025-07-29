Japonya'nın Kamakura kentinde, Türk çift Burcu Alkurt ve Aziz Fırat'ın Ocak 2025'te açtığı 'pide', halkın yoğun ilgisiyle karşılaşıyor. Japonya'da İngilizce yayın yapan 128 yıllık yayın organı Japan Times bile onlara gösterilen bu teveccühü haberleştirmiş durumda...

FIRINCILIĞIN KÖKENİ AİLEYE DAYANIYOR

Maltahaber'de yer alan habere göre Pide'nin sahipleri, Karadenizli 34 yaşındaki Burcu Alkurt ve 36 yaşındaki eşi Aziz Fırat. Alkurt, fırıncılığın babasından geldiğini söylüyor: "Babam fırıncıydı. Dükkanın adı da çocukken Hollanda-Lahey'de babamın eve getirdiği Türk pidesinden geliyor. Benim için duygusal bir anlamı var."

FAVORİ ÜRÜNLER KAPIŞ KAPIŞ SATILIYOR

Genç çift, Japonların favorilerinden olan 'shokupan' (sütlü ekmek somunu) ve pain de campagne (Fransız köy ekmeği) formlarında ekşi mayalı ekmekler üretse de Türk işi ürünler, müşterilerden yoğun rağbet görüyor. Türk simidi de bu ürünlerin başında geliyor.

Burcu Alkurt, fırın açılmadan önce müşterilerin gösterdiği ilgiyi "Dükkan açılmadan kuyruk başlıyor. 'Durun, bu normal değil' dedim. Hayal bile etmediğimiz bir şeye dönüştü" diye anlatıyor.