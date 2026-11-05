Sanayi ve ticaret dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Finansal dengelerini yeniden tesis etmek ve borçlarını yapılandırmak amacıyla yargıya başvuran İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile İzçe Dış Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato talebi karara bağlandı. T.C. İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi Başkanlığı, 2026/1164 Esas sayılı tensip ara kararıyla her iki şirket için de yasal koruma sürecini resmen başlattı.

Mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sunulan belgelerin eksiksiz olduğunu tespit etti.

MAHKEME 3 AY GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERDİ

Alınan tensip ara kararı doğrultusunda, İzmir Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı İzmir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile İzçe Dış Ticaret A.Ş. hakkında 02 Kasım 2026 saat 15:40'tan itibaren geçerli olmak üzere 3 ay süreyle geçici mühlet kararı verildi.

Bu kararla birlikte şirketler, faaliyetlerini sürdürebilmek ve yapılandırma sürecini yürütebilmek adına haciz ve icra takiplerine karşı geçici koruma kalkanına kavuştu.

SÜRECİ YÖNETECEK KOMİSER HEYETİ BELİRLENDİ

Konkordato projesinin başarıya ulaşıp ulaşamayacağını yakından takip etmek ve finansal tabloları denetlemek üzere mahkeme tarafından iki kişilik komiser heyeti görevlendirildi. Yapılan görevlendirmeye göre:

Mali Süreç Denetimi: Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Dilek Turan Ertaşkın,

Hukuki Süreç Denetimi: Hukukçu İdil Tuncer Kazancı,

geçici konkordato komiseri olarak atandı.

ALACAKLILAR İÇİN 7 GÜNLÜK İTİRAZ SÜRESİ BAŞLADI

Yayımlanan ilanda alacaklıların haklarına da yer verildi. İlandan itibaren işleyecek 7 günlük kesin süre içerisinde, alacaklıların mahkemeye dilekçeyle başvurarak konkordato mühleti verilmesini gerektiren bir durumun bulunmadığını delilleriyle ileri sürebilecekleri ve konkordato talebinin reddini isteyebilecekleri bildirildi.

Davanın duruşması ise 02 Şubat 2027 günü saat 14:00'te İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi duruşma salonunda gerçekleştirilecek.