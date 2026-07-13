Almanya sağlık sektöründe stratejik bir satın alma hamlesine imza atıldı. Yaklaşık altı ayı aşkın bir süre önce mali krize girerek resmi olarak iflas başvurusunda bulunan tarihi Berlin Yahudi Hastanesi'nin (JKB) yeni sahibi, Türkiye’nin önde gelen sağlık zincirlerinden Medicana Sağlık Grubu oldu.

Almanya’nın tek Yahudi hastanesi olma özelliğini taşıyan JKB tarafından yapılan resmi basın açıklamasında, yeni işletmeci olarak göreve başlayacak olan Medicana Sağlık Grubu’nun, hastanenin mevcut tıbbi hizmet kapsamını ve tüm personel yapısını uzun vadede eksiksiz olarak koruyacağı taahhüt edildi.

Devir sürecine ilişkin kritik değerlendirmelerde bulunan Yahudi Hastaneler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Brit Ismer, kendileri için en belirleyici faktörlerin sadece tıbbi uzmanlık ve mali istikrar olmadığını, aynı zamanda kurumun eşsiz tarihine ve köklü kimliğine sürekli saygı duyma ve bunu sürdürme iradesi olduğunu vurguladı.

Bu tarihi hamleyi uzun vadeli küresel büyüme stratejilerinin çok önemli bir parçası olarak nitelendiren Türk sağlık devi, Almanya pazarında güçlü bir sağlık ağı kurmayı amaçladıklarını belirtti.

Şirket, Türkiye'de uzun yıllardır başarıyla geliştirilen ileri düzey hastane uzmanlığını ve sektörler arası entegre sağlık hizmeti yaklaşımını bu satın alma vesilesiyle Almanya'ya taşımayı hedeflediklerini belirtti.

NİHAİ ONAY BEKLENİYOR

Berlin Yahudi Hastanesi'nin Medicana bünyesine katılmasına ilişkin operasyonel süreçlerin tamamlandığı, ancak devir işlemlerinin resmiyet kazanması için Almanya'nın federal yönetim yapısında eyalet bakanlıklarına denk gelen Senato Sağlık Dairesi'nin nihai onayının beklendiği aktarıldı.