Türkiye'nin demir-çelik üreticilerinden KARDEMİR, ilk kez kendi üretimi olan demir yolu tekerlerini yurt dışına göndermeye başlayarak ihracatta yeni bir dönemin kapısını araladı.

KARDEMİR, Çek Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren bir firmayla yaklaşık 2,25 milyon dolar tutarında demir yolu tekeri tedarik anlaşması gerçekleştirdi. Sözleşme kapsamında teslim edilecek ürünler, şirketin ilk kez ürettiği ve uluslararası pazarlara sunduğu demir yolu tekerleri olma özelliği taşıyor. İlk sevkiyatın da tamamlandığı bildirildi.

TÜRKİYE'DE İLK

Şirketin 2019 yılında devreye aldığı Demiryolu Tekeri Üretim Tesisi, yıllık 200 bin adet üretim kapasitesiyle faaliyet gösteriyor. Tesis yük ve yolcu vagonlarından lokomotiflere, yüksek hızlı trenlerden hafif raylı sistemlere kadar farklı araçlarda kullanılan demir yolu tekerlerinin uluslararası standartlarda üretilmesine imkan sağlıyor.

Türkiye'de demir yolu tekeri üretimi ilk kez gerçekleşti.