21 milyar lirayı aşan cirosu ile Türkiye'nin en büyük sanayi şirketleri arasında yer alan Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın, aralık ayında İstanbul'da organize bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış, devam eden süreçte tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Yakın hakkında; “silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak”, “nitelikli yağma”, “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma”, “tehdit”, “kasten yaralama”, “6136 sayılı kanuna muhalefet” ve “genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması” suçlamaları yöneltilmişti.
TAHLİYE EDİLDİ
Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı ve Nadir Metal CEO’su Burak Yakın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu bulunduğu dosyada tahliye edildi.