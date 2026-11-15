Güney Kıbrıs Rum basınında yayımlanan bir analizde, Türkiye'nin diziler aracılığıyla kültürel ve siyasi etkisini yaydığı öne sürüldü. Ancak yazıda atıf yapılan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporu, Türk dizilerine karşı engelleme veya yaptırım çağrısı içermiyor.

CNN Türk'ün aktardığına göre, Phileleftheros gazetesindeki analizde Türkiye'nin diziler, eğitim kurumları ve dini yapılar aracılığıyla yurt dışındaki etkisini artırmaya çalıştığı iddia edildi. Türk dizilerinin uluslararası başarısı da bu kültürel etkiyi artıran bir araç olarak değerlendirildi.

RAPORDA HANGİ BAŞLIKLAR VAR?

Avrupa Komisyonu'nun Türkiye raporunda eğitim sistemi, din ve vicdan özgürlüğü, kültürel çeşitlilik ve ifade özgürlüğü gibi konular ele alınıyor. Türk yapımlarının engellenmesi gerektiği yönünde bir tespit ise yer almıyor.

Dizilerin Türkiye'nin kültürel etkisindeki rolüne ilişkin değerlendirmeler gazete yazarının yorumlarını yansıtıyor. Türk dizilerine karşı Rum tarafının savaş açtığı yönündeki iddia da raporun içeriğiyle örtüşmüyor.