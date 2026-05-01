Almanya’da döner sektörü, küresel fast-food devi KFC ile yerel bir döner zinciri arasında patlak veren sıradışı bir marka kriziyle çalkalanıyor. KFC’nin Almanya pazarında satışa sunduğu “Krispy Kebab” isimli yeni ürünü, aynı ismin haklarını elinde bulunduran Bielefeld merkezli yerel bir işletme ile yargı önünde karşı karşıya geldi.

Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması durumunda, dünya devinin söz konusu ürünü tüm menülerinden tamamen kaldırması bekleniyor.

Krizin merkezinde, Almanya genelinde 17 şubesi bulunan yerel döner zincirinin hukuk mücadelesi yer alıyor. Yerel marka KFC’nin kullandığı ismin marka tesciline sahip olduklarını ve bu durumun tüketiciler nezdinde ciddi bir kafa karışıklığı yarattığını savunuyor.

Hukukçuların da açık bir marka ihlali olarak nitelendirdiği bu sürece ilişkin yerel marka, küresel devin reklam desteği gibi iş birliği tekliflerini reddederek markasını korumak konusunda geri adım atmayacağını açıkladı.

ANLAŞMAZLARSA MENÜDEN ÇIKARACAKLAR

Artı33'te yer alan habere göre, dünya genelinde 30 binden fazla şubesi bulunan KFC cephesinden gelen açıklamalar ise sürecin tıkanma noktasına geldiğini doğrular nitelikte. Şirket yetkilileri, isim hakkı konusundaki görüşmelerin oldukça zorlu geçtiğini belirterek, ortak bir paydada buluşulamaması halinde stratejik bir karar alarak “Krispy Kebab” ürününü satıştan çekebileceklerini duyurdu.