Hollanda'da ırkçı ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Özgürlük Partisi (PVV) lideri Geert Wilders, mevcut hükümet koalisyonundan çekildiklerini duyurdu.



Wilders, alınan kararın göçmen politikalarındaki taleplerinin yeni koalisyon anlaşmasına dahil edilmemesi nedeniyle olduğunu belirtirken, PVV'nin çekilmesiyle birlikte Hollanda'da hükümet fiilen çökmüş oldu.





TÜRK DÜŞMANI AÇIKLAMALARI İLE BİLİNİYOR



Wilders, agresif şekilde kullandığı sosyal medya hesabı ve bugüne kadar yaptığı Türk karşıtı açıklamaları ile tanınıyor. Wilders, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göç politikalarımıza imza atılmadı. Ana Sözleşme'de herhangi bir değişiklik yok. PVV koalisyondan ayrılıyor" ifadelerini kullanırken, bu adımla birlikte Hollanda'da erken seçime gidilmesi bekleniyor.