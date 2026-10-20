136 SPORCU YER ALDI

Türk polisi de askeri de girdikleri yarışmadan zaferle çıktı. Letonya’da düzenlenen ve NATO’ya üye ülkelerin katıldığı 36. NATO Satranç Şampiyonası’nda, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Satranç Takımı birinci oldu. Mehmetçik, 18 ülkeden 136 sporcunun yer aldığı organizasyonu 23,5 puanla tamamladı. Milli takım kadrosunda Büyükusta (GM) Vahap Şanal da vardı.

BÜYÜKUSTA KADRODA

Er Vahap Şanal turnuvada oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak ferdi NATO Satranç Şampiyonu oldu. Ayrıca turnuvanın son günü düzenlenen NATO Yıldırım Şampiyonası’nda Efe Mert Kılıç üçüncülüğü elde etti. İzmir Foça Jandarma Komando Okulu’nda düzenlenen BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’na ise Türk Özel Harekat damgasını vurdu.

İLK 5’TE TÜRK EKİPLERİ VAR

BORAN Uluslararası Keskin Nişancı Yarışması’nda 20 ülke ve 48 takım yarıştı. İlk 5’e Türk takımları girdi. MKE’nin geliştirdiği KN-12 ve KNT-76 keskin nişancı tüfekleriyle yarışan Emniyet Özel Harekât Daire Başkanlığı ekibi birinci oldu. TSK Özel Kuvvetler Komutanlığı ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı ekipleri ilk 5’te yer aldı.