20 bin lira olan en düşük emekli aylığı temmuz’da 23 bin 552 liraya yükseltildi. Ancak bu rakam pek çok şehirde sadece kirayı karşılıyor. Sonuç olarak emekli iş hayatından kopamıyor. Geçinimini sağlayabilmek için de çalışmak zorunda kalıyor.

65 YAŞ ÜSTÜ 72 İŞÇİ

Kayıp dışı istihdam, işçi sağlığı ve iş güvenliği, ortaya çıkan denetimsizlik. ISIC verilerine göre, 2026’nın ilk 6 ayında 1063 işçi iş cinayetine kurban gitti, bunlardan 72’si ise 65 yaş üstü yani emekli işçilerden oluşuyor. Önceki yıl bu sayı 56 olarak kayıtlara geçmişti.

İŞ CİNAYETLERİNDE AVRUPA BİRİNCİSİ

Sadece emekliler de değil, çocuk işçilerde de benzer durum var. 2025’te 35 çocuk işçi hayatını kaybetti. SGK verileri de acı tabloyu gözler önüne seriyor. 2025’te çalışırken ölen sayısı 1944’e yükseldi. Bir önceki sene ise 908 kişi iş cinayetine kurban gitmişti. Tüm denetimsizliklerin sonucu Türkiye iş cinayetlerinde Avrupa birincisi, dünyada ise 3. sırada.