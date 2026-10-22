Emtia ticareti şirketi Alkagesta, Türk denizcilik yakıtı şirketi Energy Petrol'ü satın alma konusunda anlaşma sağladı.

Söz konusu satın alma sayesinde ilk kez kendi gemilerine sahip olacak olan Malta merkezli Alkagesta, Akdeniz gemi yakıtı pazarındaki payını artıracak.

Azerbaycanlı CEO Orkhan Rustamov, bu alımla ayrıca Energy Petrol'ün ikmal gemisi filosunu da eline almış oldu.

Kirkük-Tiflis-Ceyhan boru hattını yıllarca işleten patron, şimdi yüzünü Akdeniz'e döndü.

Bu işlemle birlikte bunker yakıtı ticaretinden son kullanıcılara doğrudan dağıtım aşamasına geçiş yapan Alkagesta, altyapı şirketlerinin alımlarını sürdürüyor.

TÜRK KURUMLAR ONAY VERDİ

Bloomberg'e göre Türkiye'nin antitröst denetim kurumu tarafından onaylanan işlem, Energy Petrol'ün sekiz gemiden oluşan bunker filosunu kapsıyor.

Alkagesta Yatırımlar ve Varlık Yönetimi Direktörü Asad Huseynov verdiği mülakatta, satın almanın şirketin küresel petrol ürünleri depolama kapasitesini yaklaşık 728 bin metreküpe ulaştırdığını belirtti.

Finansal şartları açıklanmayan anlaşmanın ardından Energy Petrol, faaliyetlerini bağımsız olarak sürdürecek.

Bugüne kadar sadece diğer armatörlerden gemi kiralayan ve halihazırda kiralık üç petrol ürünleri tankeri bulunan şirketin gelecek planlarına değinen Huseynov, bu satın almanın daha büyük gemiler almaya yönelik gelecekteki olası adımlar için "zemin hazırlayacağını" söyledi.

Huseynov ayrıca şirketin terminalleri değerlendirebileceğini ve "diğer altyapı tarzı varlıklara" yatırım yapma ihtimalini dışlamadığını ifade etti.

HÜRMÜZ KRİZİ ONLARA YARADI

Jet yakıtı ve ham petrol pazarlarına adım atmasının ardından ilk yarıda petrol, gübre, çelik ve biyoyakıt ticaret hacmini yıllık bazda yüzde 53 artışla 4,9 milyon tona çıkaran Alkagesta, dönemi karla tamamladı.

CEO Rustamov, detay vermeksizin şirketin ilk yarıda "iyi bir kar" elde ettiğini belirterek, “Bu yıl, farklı coğrafi bölgelerdeki piyasa şokları ve dalgalanmalar nedeniyle marjları güzel bir şekilde yakalamayı başardık” değerlendirmesinde bulundu.

Bloomberg'e göre Mart ayı başında Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı'ndaki kargo akışını aksatarak petrol ve gaz fiyatlarını tırmandırması, oluşan dalgalanmayla birlikte tüccarlara önemli kar fırsatları sunmuştu.

Karadeniz limanlarını hedef alan insansız hava aracı saldırılarının navlun ve sigorta maliyetlerini artırması sebebiyle Rusya-Ukrayna savaşından da etkilenen Alkagesta, Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'ndan bu yıl üç ya da dört spot ham petrol kargosu daha almayı planlıyor.

TÜRK PAZARININ YÜZDE 40'INA YAKIT SAĞLIYOR

Gürcistan, Romanya ve Türkiye'deki Karadeniz limanlarında petrol ürünleri ticaretini sürdüren şirket, denizcilik yakıtında ise Singapur'daki operasyonlarını genişletmeyi hedefliyor.

Doğu Akdeniz odaklı faaliyet yürüten Alkagesta, Türkiye'nin yıllık 2,5 milyon tonluk pazarının yaklaşık yüzde 40'ına, Malta pazarının ise yüzde 75'ine yakıt sağlıyor.

Türkiye pazarındaki diğer önemli aktörler arasında Vitol Group bünyesindeki Petrol Ofisi A.Ş. ile Azerbaycan merkezli Socar bulunuyor.