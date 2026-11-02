Fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından bir istifa da Eximbank tarafında yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcılığı yapan Osman Çelik Eximbank Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden istifa etti.
KAP'a yapılan açıklamaya göre Çelik yönetim kurulu üyeliğinden de çekildi.
BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNDEN EMEKLİLİĞİNİ İSTEMİŞTİ
Fon soruşturmasında tutuklu bulunan Özata Denizcilik'in Yönetim Kurulu üyesi İskender Balcı'nın kayınpederi olan Osman Çelik, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e emeklilik dilekçesini 19 Ekim'de vermişti.