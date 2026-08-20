Göz renginin mavi olmasını uzun süredir isteyen TikTok fenomeni Pınar Özkurteller, hayalini gerçekleştirmek için Azerbaycan'da göz rengi değiştirme operasyonu geçirdi. Ameliyatın ardından deneyimini takipçileriyle paylaşan Özkurteller, işlemin yaklaşık 20 dakika sürdüğünü ve ilk gün yaşadığı yanma ile bulanıklık dışında ağrı hissetmediğini söyledi.

GÖZLERİNİ MAVİYE ÇEVİRDİ

Yemekteyiz programına katıldıktan sonra yaptırdığı estetik operasyonlarla adından söz ettiren Pınar Özkurteller, bu kez göz rengiyle gündeme geldi.

Yıllardır mavi gözlere sahip olmak istediğini belirten Özkurteller, yaptığı araştırmaların ardından göz rengi değiştirme operasyonu için Azerbaycan'a gitti.

"20 DAKİKADA YAPTIRDIM"

Operasyon sonrası gözlerinin yeni rengini takipçileriyle paylaşan Özkurteller, geçirdiği işlemle ilgili deneyimini anlattı.

Özkurteller, "20 dakikada yaptırdım göz rengimi maviye, ağrı sızı olmadı. Dün ameliyat oldum, bugün makyajımı yaptım. İlk gün sadece yanma ve bulanıklık oluyor" ifadelerini kullandı.

"İYİ Kİ GÖZLERİM ORİJİNAL MAVİ"

Göz rengi değiştirme operasyonu sosyal medyada da gündem olurken, Özkurteller'in paylaşımı takipçilerinden farklı tepkiler aldı.

Özkurteller'in göz rengini kalıcı olarak değiştirmek için ameliyat olması, sosyal medya kullanıcılarını da ikiye böldü. Bazı kullanıcılar yeni görünümünü beğenirken, bazıları ise göz üzerinde gerçekleştirilen bu tür işlemlerin oldukça riskli göründüğünü dile getirdi.

Göz rengi değiştirme operasyonuyla ilgili paylaşımın ardından "Göz rengi değiştirme operasyonu bir bana mı çok korkutucu geliyor?" ifadeleri de sosyal medyada dikkat çekti.