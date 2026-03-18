Türk sineması adına dikkat çeken bir başarı daha geldi. Bennu Yıldırımlar ve Enes Has’ın başrollerinde yer aldığı “Ankara 1979” filmi, ABD’de düzenlenen prestijli bir film festivaline seçildi.

YARIŞMAYA HAK KAZANDI

Yönetmenliğini Can Karayalçın’ın üstlendiği kısa film, ABD’nin önemli bağımsız organizasyonlarından biri olan Beverly Hills Film Festival’nin 26’ncı edisyonunda yarışacak.

KADRODA TANIDIK İSİMLER

Kadrosunda Altan Gördüm ve Berke Gündem gibi isimlerin de yer aldığı film, şimdiden sinema çevrelerinde merak uyandırdı.

''ANKARA 1979'' HİKAYESİ

“Ankara 1979”, 1970’lerin sonunda Ankara’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin hikâyesini konu alıyor. Film, dönemin zorlu atmosferini anne-oğul ilişkisi üzerinden anlatırken, yönetmenin aile geçmişinden izler taşıyor.

Filmde 1970’lerin sonu Ankara’sında üniversite öğrencisi Faruk, bir gece yaralı halde eve döner. Şehirdeki huzursuzluk evin güvenli sınırlarına kadar uzanırken, ailenin sessiz direnişi onları ayakta tutan görünmez bir güce dönüşür.

Genç yönetmen Can Karayalçın filmiyle ilgili şunları söyledi: “Ankara 1979, ailemin yaşadığı deneyimlerden ve kuşaklar boyunca aktarılan hikâyelerden beslenen kişisel bir yüzleşme. Geçmişle bugün arasında bir köprü kurarken sessizliğin ve küçük direnişlerin gücünü hatırlatmak istedim.”