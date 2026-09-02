“Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakteriyle tanınan Zeynep Atılgan, bu kez özel hayatıyla değil eğitim ve sanat alanındaki çalışmalarıyla gündeme geldi. Oyunculuk kariyerini sürdüren Atılgan'ın aynı zamanda fizik eğitimi alması, aldığı ödülle birlikte yeniden gündeme geldi.

FADİME'YE FİZİK DERNEĞİNDEN ÖDÜL

Türk Fizik Derneği, Zeynep Atılgan'a “2026 Yılı Sanatçı Özel Onur Ödülü” verdi. Ödülün, genç oyuncunun sanat ve bilim alanlarını bir arada sürdürmesi nedeniyle takdim edildiği belirtildi.

Atılgan'ın aldığı ödül, ekranlardaki oyunculuk kariyerinin dışında devam eden eğitim hayatını da ortaya çıkardı.

HEM OYUNCULUK HEM FİZİK EĞİTİMİ

Genç oyuncu, “Taşacak Bu Deniz” dizisinde Fadime karakterine hayat verirken üniversitedeki fizik eğitimini de sürdürüyor. Böylece Atılgan, sanat kariyerinin yanında bilim alanındaki ilgisini de devam ettiriyor.

Zeynep Atılgan son dönemde Ali Öner ile yaşadığı aşkla magazin gündeminde yer alırken, bu kez aldığı ödülle konuşuldu. Türk Fizik Derneği'nin verdiği özel onur ödülü, oyuncunun iki farklı alandaki çalışmalarını aynı çatı altında buluşturdu.