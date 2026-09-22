Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri Clemens Grafe ve Basak Edizgil tarafından 21 Eylül'de hazırlanan rapora göre, Türk yatırımcılar para piyasası fonlarından çıkış yaptıktan sonra birikimlerinin ağırlıklı bölümünü lira mevduatına kaydırdı.

Raporda, 11 Eylül ile biten haftada para piyasası fonlarından 1,8 milyar dolarlık çıkış yaşandığı ve böylece Eylül ayının ilk iki haftasındaki toplam erimenin 4 milyar dolara ulaştığı ifade edildi.

Aynı dönemde, değerleme ayarlamaları yapılmış veriler dikkate alındığında, banking sistemindeki döviz ve altın mevduatlarına olan girişlerin çok üzerinde bir performansla lira mevduatlarının 15 Eylül itibarıyla 12 milyar dolar arttığı kaydedildi.

MEVDUAT FAİZLERİNDEKİ DÜŞÜŞE RAĞMEN GEÇİŞ SÜRÜYOR

Analistler, mevduat faizlerindeki gerilemeye rağmen verilerin para piyasası fonlarından ayrılan kaynakların lira mevduatına aktarıldığına işaret ettiğini vurguladı.

Raporda, son haftadaki artışla birlikte aylık toplam yükselişin yaklaşık 20 milyar dolar seviyesine ulaştığı bilgisine yer verildi.

Bu ay para piyasası fonlarından çıkan yüz milyarlarca liranın dolara yönelebileceği endişesi, Türk lirasında değer kaybı yaşanabileceği ve enflasyonla mücadele adımlarının riske girebileceği yönündeki beklentileri tetiklemişti.

Yetkililerin dezenflasyon stratejisinin temel taşlarından biri olan sabit kur dengesi çerçevesinde, yatırımcıların lira mevduatına yönelmesi ekonomi yönetiminin endişelerini bir süreliğine hafifletebilecek bir gelişme olarak değerlendirildi.

FON KRİZİNDE YASAL SÜREÇ VE TASFİYE KARARLARI

Ayın başlarında Tera Portföy Yönetimi A.Ş. ve Pusula Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilen fonlar da dahil olmak üzere önde gelen birçok fonda yoğun çıkışlar yaşanmış, bu durum fonların katılım payı iade taleplerini karşılayamamasına yol açmıştı.

Yaşanan gelişmeler üzerine düzenleyici kurumlar toplam 131 fonun varlıklarını dondurarak tasfiyesine karar verdi. Yetkililer ayrıca, aralarında Tera'dan Emre Tezmen ve Pusula'dan Serdar Turhan'ın da bulunduğu üst düzey yöneticiler hakkında gözaltı kararı verdi veya gözaltı işlemi uyguladı.