G.SARAY ile Barcelona arasın- da oynanacak dev karşılaşma daha ilk düdük çalmadan tarihe geçti. Bilet fiyatları 75 bin TL’ye kadar yükselirken, mücadele Türk futbol tarihinin en pahalı maçı ünvanını aldı. Bu fiyatlara rağmen sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi azalmadı ve satışa sunulan tüm biletler tükendi.

TRİBÜNDE ŞOV VAR

RAMS Park’ta tribünlerin tama- men dolacağı kritik mücadelede Galatasaray taraftarı takımlarına her zamanki gibi büyük destek verecek. Kapalı gişe oynanacak mücadelede gözler sahadaki fut- bol kadar tribünlerde oluşturulacak atmosferde de olacak.