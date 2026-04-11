FENERBAHÇE, Galatasaray ve Beşiktaş finansal olarak uçurumun kenarında. KAP’a açıklanan mali tablolara göre, 3 büyükler, toplam 71.55 milyar TL borç yükü altında ezilirken, 5.375 milyar TL gibi korkunç bir zararla yüzleşti. Bu rakamlar, Türk futbolunun yapısal çöküşünü ve ‘Battı balık yan gider’ anlayışının son demlerini işaret ediyor.

HERKES ligdeki şampiyonluk yarışına odaklanmış durumda ama asıl yarış borç liginde. Galatasaray 25.65 milyar TL toplam borç (net borç 25.61 milyar TL) ile zirvede. Fenerbahçe 23.91 milyar TL toplam borç (net borç 23.53 milyar TL) ile borç liginde de ikinci. Beşiktaş ise 22.02 milyar TL toplam borç (net borç 21.81 milyar TL) ile üçüncü sırada.

ZARARDA LİDER FENER

TOPLAM borç 1.37 milyar Euro civarına denk geliyor. 9 aylık dönemde üç kulüp toplam 5.375 milyar TL zarar etti. Fenerbahçe 2.58 milyar TL ile listenin başında. Galatasaray 1.62 milyar TL ile ikinci ve Beşiktaş da 1.17 milyar TL zarar ile üçüncü basamakta yer alıyor. İzin alan Trabzonspor, bilançoyu sonra açıklayacak.