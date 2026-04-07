Ülkemizde A Milli Futbol Takımı, Beşiktaş ve Galatasaray'ı çalıştıran 80 yaşındaki efsanevi Rumen futbol adamı Mircea Lucescu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türk futbol dünyası, ülkemizde de unutulmaz izler bırakan teknik adamı yayımladığı mesajlarla andı.

"DAİMA ÖVGÜYLE ANILACAK"

A Milli Takım resmi hesabından yapılan açıklama şöyle:

A Millî Takımımızın ve Romanya Millî Takımının eski teknik direktörü Mircea Lucescu, kalbiyle ilgili yaşadığı bir dizi rahatsızlık sonrası tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

34 yaşında başladığı antrenörlük kariyerinde elde ettiği başarılarla dünyanın en çok kupa kazanan teknik direktörleri arasında 3. sırada yer alan Rumen çalıştırıcı, ülkemizde görev yaptığı dönemde Galatasaray ile 2000 yılında UEFA Süper Kupa’yı ve 2001/02 sezonunda Süper Lig Şampiyonluğunu kazandı, ertesi sezon da Beşiktaş’ın kuruluşunun 100. yılında siyah-beyazlı ekibi Süper Lig şampiyonluğuna taşıdı.

Ülkesi Romanya’da ve İtalya’da çeşitli takımlarda görev yapan, Ukrayna ve Rusya’da da çalışan Rumen teknik adam, 2017-2019 yılları arasında A Millî Takımımızın teknik direktörlüğünü üstlendi. Oyuncu jenerasyonunu gençleştirme ve yeni isimleri millî takıma kazandırma konularında önemli çalışmalar yapan Mircea Lucescu, 2026 Dünya Kupası’na katılma hakkı elde eden kadromuzdaki oyunculardan İrfan Can Kahveci, Merih Demiral, Mert Müldür ve Zeki Çelik’e ilk kez A Millî formayla şans veren teknik direktör oldu.

2024 yılından bu yana Romanya Millî Takımı’nda ikinci dönemini geçiren Rumen çalıştırıcı, sağlık durumu iyi olmamasına rağmen Türkiye ile Romanya arasında 26 Mart’ta İstanbul’da oynanan 2026 Dünya Kupası play-off turu yarı final maçında rakip takımın başında sahaya çıkmıştı. Mircea Lucescu, bu karşılaşmayla millî takımlar düzeyindeki en yaşlı aktif teknik direktör ünvanını kazanmıştı.

Rumen çalıştırıcı, Romanya’nın Slovakya ile 31 Mart’ta oynayacağı özel maç öncesinde takımı ile yaptığı bir toplantı sırasında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış, taburcu olacağı gün kalp krizi geçirip yoğun bakıma alınmıştı.

Türkiye Futbol Federasyonu olarak, Mircea Lucescu’nun vefatı nedeniyle çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu belirtir; ailesine, yakınlarına, Romanya Futbol Federasyonu ile Beşiktaş ve Galatasaray kulüplerine başsağlığı dileriz.

Sayın Mircea Lucescu’nun Türk futboluna gerek millî takım gerekse kulüp düzeyinde yapmış olduğu katkılar hiçbir zaman unutulmayacak ve daima övgüyle anılacaktır."

"ŞAMPİYONLUĞUMUZUN MİMARI..."

100'üncü yılında Siyah-Beyazlılarla şampiyonluk sevinci yaşayan teknik direktör için Beşiktaş ise şunları yazdı:

"Eski teknik direktörümüz, 100. yılımızdaki şampiyonluğumuzun mimarı Mircea Lucescu’nun hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Seni hiçbir zaman unutmayacağız Lucescu, huzur içinde uyu.

Elveda Luce."

"SENİ UNUTMAYACAĞIZ"

Galatasaray'ın ise 2000'deki UEFA Süper Kupası zaferinde imzası bulunan Lucescu için vedası şu şekilde:

"Kazandırdığı UEFA Süper Kupa ile ülkemize bir Avrupa kupası daha getiren ve 15. şampiyonluğumuzda da takımımızda teknik direktör olarak görev yapan Mircea Lucescu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Mircea Lucescu’nun ailesine, sevenlerine ve futbol camiasına başsağlığı dileriz. Seni unutmayacağız Lucescu."