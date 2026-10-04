Türk futbolunda son haftalarda yaşanan çalkantılı günlerin ardından gözler, Süper Lig'in ertelenip ertelenmeyeceği sorusuna çevrildi. Hakem ve bahis soruşturmaları, kulüp idarecilerinin PFDK'ya sevk edilmesi ve MHK Başkanı'nın tutuklanması gibi gelişmelerin ardından, liglerin kaderi pazartesi günü yapılacak Kulüpler Birliği toplantısı ve salı günü gerçekleştirilecek TFF toplantısında netleşecek.

GELİŞMELER GÜN GÜN

Soruşturmalar kapsamında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu salı günü gözaltına alınmıştı. İstanbul merkezli yürütülen soruşturmada Süper Lig hakemi Yasin Kol ve yardımcı hakem Göktuğ Hazar Erel perşembe akşamı gözaltına alındı.

Eski Süper Lig hakemi Deniz Ateş Bitnel, cuma günü verdiği ifadenin ardından "Bu lig bu şartlarda oynanmaz, muhtemelen ertelenecektir" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaşanan olayların aceleye getirilmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Gerekirse milli aranın ardından ligler 2 hafta ertelensin. Tam bir temizlik yapılsın ve bu konu bir daha açılmamak üzere kapansın" dedi.

Hakemler dosyası kapsamında gözaltına alınan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, cumartesi sabahı tutuklandı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ise cumartesi günü yaptığı açıklamada, TFF'nin sessizliğini eleştirdi: "Bir hafta sonra lig başlayacak fakat ortada ne MHK var ne de kritik derbi hakemleri. TFF'nin derhal netleşmesi gerekiyor. Gerekirse ara verilsin ancak süreç şeffaf şekilde yönetilsin" dedi.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF, cumartesi günü yaptığı açıklamayla yeni MHK kurulana kadar 6-8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası maçlarının hakem atamalarının MHK Başkan Vekili Hikmet Öksüzoğlu ve mevcut kurul üyeleri tarafından yapılacağını duyurdu.

Tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, pazar gecesi avukatları aracılığıyla TFF'ye istifa dilekçesi sunduğunu açıkladı.

LİGLER ERTELENECEK Mİ?

Spor yazarı Murat Özbostan, liglerin erteleneceği yönündeki iddialara karşı çıktı. Özbostan, "TFF veya Kulüpler Birliği nezdinde ligleri durdurmak için somut bir karar ya da hazırlık yok. Sistem işlemeye devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in ertelenip ertelenmeyeceği, pazartesi günü yapılacak Kulüpler Birliği ve salı günü TFF toplantısının ardından netlik kazanacak.