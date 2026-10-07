FIFA Dünya Kupası'nda alınan olumsuz sonuçların ardından A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'nde oynadığı 4 maçı da kaybetmesi sonrası teknik direktör Vincenzo Montella'ya yönelik tepkiler katlandı. Halihazırda hakem soruşturması ile çalkalanan Türk futbolu, bir ayrılığa daha hazırlanıyor.

Milliyet'te yer alan habere göre A Milli Takım'ın 4'te 0 çekmesi sonrası TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Montella ile yolları ayırma kararı aldığı iddia edildi. 2028 Avrupa Şampiyonası'nın sonuna kadar sözleşmesi bulunan Montella'nın yıllık 2 milyon 200 bin euro kazandığı belirtiliyordu. TFF yönetiminin İtalyan çalıştırıcıya 5 aylık maaşını tazminat olarak vereceği iddia edildi.

A Milli Takım, Dünya Kupası'nda gruptan çıkamamış, ardından UEFA Uluslar Ligi'nde İtalya (2), Belçika ve Fransa maçlarını kaybetmişti. Bu sonuçların ardından teknik direktör Montella hedef tahtasına konulmuştu.