AKP Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, Türk devletlerinde futbolcuların karşılıklı olarak yerli statüsünde sayılmasının ve iki yılda bir Türk Devletleri Futbol Kupası düzenlenmesinin planlandığını açıkladı. Zorlu, 29-30 Ekim'de Ankara'da düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Liderler Zirvesi öncesinde parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Kürşad Zorlu, ortak alınan kararla Türk devletleri futbolcularının karşılıklı olarak yerli statüde sayılacağını söyledi.

Sporda iş birliğinin ilk ayağının futbol olacağını belirten Zorlu, şunları söyledi:

"Futbol federasyonlarımız geçtiğimiz hafta Türkiye Futbol Federasyonu’nun ev sahipliğinde bir zirve gerçekleştirdi. Bu zirveyle birlikte Türk devletlerimizde futbolcularımız karşılıklı olarak artık yabancı değil, yerli statüsünde sayılacaklar. Türk dünyasında bir futbol ekosistemi oluşturacaklar. Büyük yeteneklerimizi karşılıklı olarak ülkelerimize kazandıracağız."

TÜRK DEVLETLERİ KUPASI

Zorlu, futbol alanında yeni bir turnuvanın da gündemde olduğunu açıkladı: “Ve bununla eş zamanlı olarak planlanan bir başka husus da iki yılda bir düzenlenmesi planlanan ‘Türk Devletleri Futbol Kupası’ olacaktır.”