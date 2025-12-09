Türk futbolunda hakemlerle başlayan bahis soruşturması, futbolcu ve kulüp yöneticilerine kadar sıçradı.

Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan aralarında Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı ve Murat Sancak'ın bulunduğu 20 şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Aralarında Zorbay Küçük, Salih Malkoçoğlu, Samet Karabatak ve Tolga Kalender'in de bulunduğu 19 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturmada yüksek meblağlı para trafiği, şüpheli bahis kuponları ve maç sonuçlarına yönelik 'anlaşma' iddiaları dikkat çekti.

İşte SÖZCÜ TV Ana Haber'de aktarılan soruşturmanın kilit bulguları ve isimleri:

Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçeli Futbolcu):

Şüpheli Ersen Dikmen'e 2021-2025 yılları arasında 4 milyon 453 bin lira gönderdiği tespit edildi.

Bu para transferinin ardından Dikmen'in Fenerbahçe maçları dahil birçok maça bahis oynadığı belirlendi.

Yandaş'ın dijital materyallerinde Fenerbahçe maçlarına bahis oynandığına dair kupon görselleri bulundu, ancak şike ve bahis iddialarını reddetti.

Metehan Baltacı (Galatasaraylı Futbolcu):

27 müsabakaya bahis oynadığı belirlendi; Dijital incelemelerde, bahis kuponu görsellerinin bulunduğu mesajlar tespit edildi.

Murat Sancak (Eski Adanademirspor Başkanı):

Hesaplarında 1 milyar 226 milyon lira giriş ve 1 milyar 197 milyon lira çıkış tespit edildi.

Yüksek meblağdaki bu hareketleri kulüp harcamaları ve ticari faaliyet olarak savundu.

Ankaraspor-Nazilli Belediyespor Maçı (28 Nisan 2024):

İki kulüp başkanının maçın beraberlikle sonuçlanması için anlaştığı iddia edildi.

İddiaya göre, futbolcuların şut çekmediği ve teknik heyetin anlaşmaya uyarak oyuna müdahale etmediği belirlendi. Maç 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Arzu Çakar (Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'ın eşi):

Hesaplarındaki 4.759 işlemde toplam 60 milyon 376 bin lira giriş ve 47 milyon lira çıkış tespit edildi.

Soruşturmayla ilgili ayrıntıları SÖZCÜ TV muhabiri Nedim Bayhan aktardı:

"Yaklaşık iki aydır Türkiye Futbol Federasyonu, Türk futbol tarihine damga vuracak adımlar atıyor. Özellikle Federasyon Başkanı’nın “Temiz bir futbol istiyoruz” açıklamasıyla bu operasyonlar başlamıştı.

Bugün yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu 22 hakem ve 27 futbolcuyu disiplin kuruluna sevk etti.

Henüz bir ceza almadılar ancak PFDK bir karar açıklayacak ve bu karar hat mahrumiyeti olabilir.

Federasyon başkanı Dünya Kupası kura çekimleri için Amerika’daydı. Türkiye Milli Takımı’nın play-off’tan çıkması halinde hangi gruplarda yer alacağını yerinde takip etti.

Ardından İbrahim Hacıosmanoğlu, Türk futbol tarihine geçecek açıklamalarda bulundu: İlk olarak, “Biz temiz futbol istiyoruz” dedi. Bu soruşturmaların bazı kulüp yöneticilerini rahatsız edebileceğini, ancak bu rahatsızlığa rağmen devam edeceklerini söyledi. Aynı zamanda eski yönetime gönderme yaptı. “Bizi eski yönetimle karıştırmasınlar” dedi."