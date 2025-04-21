Yılların kulübü, bir alt lige daha geriledi

İzmir futbolunun en köklü temsilcilerinden Altay, böylelikle üst üste ikinci kez küme düşerek büyük bir hayal kırıklığı yaşattı. 8 yıl aradan sonra yeniden TFF 3. Lig’e dönecek olan kulüp, tarihinde kara bir sayfa daha açtı.

32 maçta 25 puan toplayabildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta 32 müsabakaya çıkan Altay, sahadan 8 kez galibiyetle ayrılırken, 4 beraberlik ve 20 mağlubiyet aldı. Toplamda 25 puan toplayan siyah-beyazlılar, 17. sırada yer alarak ligde kalma umutlarını yitirdi. -5 puanla son sırada yer alan ve daha önce küme düşmesi kesinleşen Afyonspor’un ardından Altay da ligden düşen ikinci takım oldu.

“Türk futbolunun 111 yıllık çınarı Altay, üst üste ikinci kez küme düştü”

Taraftarlarını ve futbol camiasını derinden üzen bu gelişmeyle birlikte, Altay gelecek sezonda TFF 3. Lig'de mücadele edecek. Zor günler geçiren İzmir ekibi, yeniden ayağa kalkmak için uzun ve zorlu bir yola girmeye hazırlanıyor.