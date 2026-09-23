Türk futbolunun acı günü… 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor'da oynayan ve Süper Lig'de bir dönem Adana Demirspor forması da giyen 25 yaşındaki savunma oyuncusu Tolga Kalender hayatını kaybetti.

Bandırmaspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Kulübümüzün değerli futbolcusu Tolga Kalender’in vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Genç yaşta aramızdan ayrılan kıymetli futbolcumuza Allah’tan rahmet; başta ailesi olmak üzere yakınlarına, takım arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Bandırmaspor camiasına sabır ve başsağlığı diliyoruz. Acımız büyük, kaybımız tarifsizdir. Mekânı cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.