TFF 3. Lig’e gerileyen 72 yıllık köklü kulüp Adanaspor taraftar grubuna satılabilir… Akdeniz ekibinde, taraftar grubu Turbeyler Kulübü devralmak adına devreye girdi. Grup yöneticileri düzenledikleri basın toplantısında, 200 milyon TL önerdiklerini dile getirdi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, tüm borçları üstlenme niyetiyle yönetime mesaj iletildiği ifade edildi. Görüşmelerin henüz neticelenmediğini aktaran temsilciler, "Borç miktarının 140 milyon TL olduğu söylendiğinde, biz bu rakamın üzerinde, 200 milyon TL teklif ettik. Bu bütçeyle Adanaspor çok rahat bir şekilde düzlüğe çıkar. Tek isteğimiz sürecin netleşmesi ve taşın altına elimizi koymamıza izin verilmesi" ifadelerini kullandı.