Yaz döneminin başlamasıyla birlikte düğün sezonu da hareketlenirken, gelinlik sektöründe de yoğunluk yaşanıyor.

Hayatlarının en özel gününe hazırlanan gelin adaylarının tercihleri değişirken, sektörde kişiye özel tasarımlar, stil danışmanlığı ve özgün tasarım anlayışı daha fazla önem kazanıyor.

Düğün sektörü, Türkiye ekonomisinde görünenden çok daha büyük bir ekosisteme sahip. Organizasyondan tekstile, aksesuardan turizme kadar birçok alanı harekete geçiren sektörün en özel alanlarından biri ise gelinlik ve kişiye özel tasarım.

Güçlü tekstil altyapısı, üretim kabiliyeti ve el işçiliğiyle Türkiye, dünya gelinlik pazarında önemli bir konuma sahip olurken, sektörün geleceği tasarım, yenilikçilik ve markalaşma ekseninde şekilleniyor.

Stilist ve moda tasarımcısı Ayla Baş, gelinlik sektöründeki dönüşümü, Türkiye’nin dünya pazarındaki yerini, sektörün sorunlarını ve gelecekteki fırsatları değerlendirdi.

"GELİNLİK SADECE BİR KIYAFET DEĞİL"

Gelinlik sektörünün klasik bir moda alanının ötesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Ayla Baş, “Bir gelinlik sadece kumaştan oluşan bir kıyafet değildir. İçinde tasarım, emek, işçilik, estetik ve duygusal bir bağ vardır. Çünkü gelinlik, bir kadının hayatındaki en özel anlardan birine eşlik eden, yıllar sonra bile hatırlanan özel bir parçadır” dedi.

Baş, günümüzde gelinlerin beklentilerinin de önemli ölçüde değiştiğine dikkat çekerek, hazır kalıplardan çok kişiye özel tasarımların öne çıktığını ifade etti.

"Artık gelinler sadece güzel görünen bir model aramıyor. Kendi karakterini, tarzını ve hikâyesini yansıtan bir tasarım istiyor. Bu nedenle stil danışmanlığı da sektörün önemli bir parçası haline geldi. Gelinlik; saçtan makyaja, aksesuardan genel duruşa kadar bir bütün olarak ele alınmalı.”

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ

Türkiye’nin gelinlik sektöründe önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Ayla Baş, güçlü tekstil altyapısının ve üretim kabiliyetinin Türkiye’yi farklılaştırdığını söyledi.

“Türkiye, kaliteli üretim yapabilen, hızlı hareket edebilen ve güçlü el işçiliğine sahip ülkelerden biri. Özellikle Avrupa, Orta Doğu ve Körfez pazarlarında önemli bir potansiyelimiz var. Ancak artık sadece üretim yapmak yeterli değil. Dünya pazarında kalıcı olmak için tasarım gücümüzü daha fazla ortaya koymamız ve markalarımızı büyütmemiz gerekiyor.”

"SEKTÖRÜN EN ÖNEMLİ İHTİYACI MARKALAŞMA"

Türk gelinlik sektörünün önündeki en büyük konunun markalaşma olduğunu belirten Baş, Türkiye’de çok yetenekli tasarımcıların ve üreticilerin bulunduğunu ancak küresel ölçekte daha fazla marka oluşturulması gerektiğini söyledi.

“Bugünün dünyasında rekabet sadece fiyat üzerinden yapılmıyor. Tasarım, kalite, güven ve müşteri deneyimi çok önemli hale geldi. Türkiye’nin bu alanlarda güçlü bir hikâyesi var. Önemli olan bu hikâyeyi dünya pazarına doğru şekilde anlatabilmek.”

GELİNLİK ÖZEL BİR SEKTÖR

Artan maliyetlerin gelinlik sektörünü de etkilediğini ifade eden Ayla Baş, kumaş, işçilik ve aksesuar fiyatlarındaki yükselişin üreticiler açısından önemli bir maliyet unsuru olduğunu belirtti.

Ancak gelinliğin diğer tüketim ürünlerinden farklı bir yere sahip olduğunu söyleyen Baş, “İnsanlar hayatlarının en özel günlerinden biri için uzun süre hazırlık yapıyor. Bu nedenle burada sadece fiyat değil; kalite, güven ve kişinin kendisini özel hissetmesi de belirleyici oluyor” değerlendirmesinde bulundu.

"DİJİTALLEŞME TÜRK TASARIMCILAR İÇİN FIRSAT"

Sosyal medya ve dijital platformların sektör için yeni fırsatlar sunduğunu belirten Ayla Baş, Türk tasarımcıların artık dünya müşterilerine ulaşmasının çok daha kolay olduğunu söyledi.

“Dijitalleşme sayesinde sınırlar ortadan kalktı. Bugün bir tasarımcı yaptığı çalışmalarla farklı ülkelerdeki müşterilere ulaşabiliyor. Bu fırsatı doğru kullanan markalar, Türkiye’nin gelinlik alanında dünya çapında daha görünür olmasını sağlayabilir.”

"HEDEF TASARIMCI ÜLKESİ OLMAK"

Türkiye’nin gelinlik ve özel tasarım alanında çok daha güçlü bir konuma gelebileceğini ifade eden Ayla Baş, sektörün geleceğinin tasarım odaklı büyümeden geçtiğini söyledi.

“Türkiye’nin hedefi sadece üretici ülke olmak değil, kendi tasarım diliyle dünyada tanınan bir ülke haline gelmek olmalı. Bunun için kaliteli üretim gücümüzü, tasarım yeteneğimizle ve güçlü markalarla birleştirmeliyiz.”

Kendi tasarım anlayışını da anlatan Ayla Baş, “Her kadının bir hikâyesi var. Tasarımcının görevi o hikâyeyi doğru şekilde ortaya çıkarmak. İyi bir gelinlik sadece güzel görünen değil, kadının kendisini özel ve özgüvenli hissetmesini sağlayan tasarımdır” ifadelerini kullandı.