Somali bayraklı "BETUL 8" adlı yük gemisi, Pazartesi günü Bulgaristan'ın açıklarında battı.

Türk vatandaşı olduğu bildirilen 12 mürettebatın tamamının kurtarıldığı açıklandı.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre mürettebat, saat 09.15'te geminin Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 40 deniz mili güneydoğusunda battığını bildiren bir acil durum çağrısı gönderdi.

Romanya'nın Tulcea kentinden Mısır'a dökme buğday yüküyle seyreden geminin batma nedeni ilk aşamada netlik kazanmazken, olaya ilişkin insansız hava aracı saldırısı olduğuna dair herhangi bir doğrulama yapılmadı.

TÜRK GEMİSİ MÜDAHALE ETTİ

Bulgaristan Ulaştırma Bakanlığı, kurtarma çalışmaları kapsamında NATO bağlantılı Karadeniz Mayın Karşı Tedbirleri Deniz Görev Grubu'na (MCM Black Sea) bağlı iki Bulgaristan, bir Romanya ve bir Türk gemisi olmak üzere dört geminin bölgeye sevk edildiğini duyurdu.

Ayrıca Bulgaristan Hava Kuvvetlerine ait iki Cougar helikopteri ile bir Su-25 uçağı bölgede gözetleme ve keşif uçuşu gerçekleştirdi.

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise 6-18 Kasım tarihleri arasında görev yapan söz konusu deniz görev grubunda Romanya'nın mayın avlama gemisi Capitan Constantin Dumitrescu, Bulgaristan'ın BGS Captain Dimitar Dobrev ve BGS Struma gemileri ile Türkiye'nin TCG Akçay gemisinin yer aldığı belirtildi.

Kurtarma operasyonu Bulgaristan Denizcilik İdaresi tarafından koordine edildi.

İHA SALDIRILARININ UCU KAÇTI

Söz konusu olay, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşla ilişkilendirdiği ve son haftalarda Bulgaristan ile Romanya açıklarındaki gemileri hedef alan İHA saldırılarının ardından meydana geldi.

İki hafta önce de lityum iyon pil taşıyan bir gemi, Kaliakra Burnu'nun yaklaşık 17 deniz mili açığında üç İHA tarafından vurulmuştu.

Romanya Savunma Bakanlığı, yetkililerin Karadeniz'deki batma olayını soruşturduğu Pazartesi günü, Romanya donanmasına bağlı patlayıcı madde imha dalgıçlarının Mangalia'nın yaklaşık 45 deniz mili doğusunda ve Sfantu Gheorghe yakınlarında sürüklenen İHA enkazlarını incelediğini bildirdi.

Bakanlık, söz konusu incelemelerin NATO kapsamında görev yapan Fransız Atlantique 2 devriye uçağının 15 Kasım'da sürüklenen iki İHA tespit etmesinin ardından başlatıldığını kaydetti.