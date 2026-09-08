Köln başta olmak üzere Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde son haftalarda Türkiye kökenli kişilere ait büfe, dönerci, kuyumcu, kıraathane, lüks saat mağazalar, konutlara saldırılar çok arttı.

Çete üyeleri oldukları değerlendirilendirilen kişilerin patlayıcılar ve ateşli silahlarla hedef aldıkları bu yerlerde hasar görmezden gelinebilir gibi değil.

Dükkanların vitrinlerinde kurşun delikleri bulunuyor, konutların önünde patlamalardan kalan yanık izleri korkunç bir yara izi gibi binayı lekeliyor.

Nitekim bu saldırıların düzenleniş şekli, birçok ortak noktaya sahip. Saldırılardaki bu benzerlikler üzerine harekete geçen Alman emniyet birimleri, Türkiye'den gelen yeni nesil mafya gruplarının bölgedeki faaliyetlerini yoğunlaştırmış olabileceği ihtimalini soruşturuyor..

Polise göre olayların arkasında "Türk Gen Z Mafyası" olarak nitelenen yapıların bulunuyor. En fazla vukuati olan çetenin de"Daltonlar" olduğu ifade ediliyor.

Yerel polis güçleri eyaletler arası iş birliği başlatılırken, Federal İç Güvenlik servisi de harekete geçti.

'Z KUŞAĞI MAFYASI SUÇU' İÇİN AYRI KATEGORİ AÇILDI

Kuzey Ren-Vestfalya Eyalet Emniyet Teşkilatı (LKA) tarafından yürütülen soruşturmada, söz konusu grupların işledikleri suçlar bakımından yeni bir fenomen oluşturduğu kaydedildi.

Grupların hızlı ve değişken yapıları, yüksek şiddet eğilimleri ve faillerin sürekli eyalet, hatta ülke değiştirmesi polisin takibini zorlaştırıyor.

Yatay ve esnek bir hiyerarşiye sahip olan bu çetelerin ağırlıklı olarak 1995-2012 doğumlu Z kuşağı mensuplarından oluşuyor.

Tespiti yapılan çete üyelerinin çoğunun Türk vatandaşı olduğu, ancak bazı eylemlerde farklı ülke vatandaşlarının da kullanıldığı ortaya çıktı.

Çetelerin işledikleri suçların listesi de bir hayli kabarık. Haraç amaçlı şantaj, silahlı saldırı, mala zarar verme ve kundaklama öne en çok tekrarlanan suçlar oldu.

Şubat 2026'dan bu yana eyalette "Türk Z kuşağı Mafyası" başlığı altında ayrı bir istatistiksel kayıt sistemine geçildi ve yaklaşık 20 vakaya ulaşıldığı duyuruldu. Vakaların vehameti ise her geçen gün artıyor.

İŞLETME TARAMA, KUYUMCU PATLATMA, KUNDAKLAMA...

Eyalet genelinde Düsseldorf ve Duisburg kentlerinde de benzer şüpheli saldırılar yaşanırken, en son Köln'ün Ostheim semtinde işletmecisi Türk olan bir bar tarandı.

Kentte daha önce Bonner Caddesi'ndeki bir kıraathane, Erftstadt-Köttingen'de ünlü bir döner zinciri sahibinin müstakil evi, kent merkezinde lüks bir saat dükkânı ve Mülheim semtinde bir kuyumcu hedef alındı.

Bavyera eyaletinin Augsburg kentinde de geçen hafta bir Türk kuyumcusunun bulunduğu pasajda patlama meydana geldi.

Alman polisi ise suç makinalarına yetişmekte zorlanıyor. Benzer vakaların son iki yıldır yoğunlaştığı Berlin'de kurulan özel masa bünyesinde 200'e yakın soruşturma yürütülüyor.

Emniyet birimleri, bu vakalar arasındaki olası bağlantıları ve grupların faaliyet alanlarını araştırmayı sürdürüyor.