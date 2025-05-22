Fransa’nın kuzeyinde, 17 yaşındaki Türk genci Hasan Horoz Nogent-sur-Oise kasabasında, 3 kişinin baltalı saldırısına uğradı.

İlk yardım ekipleri çocuğu kurtaramadı. Hasan, saldırıya uğradığı süper marketin otoparkında kan kaybederek öldü.

Salı günü meydana gelen saldırı anı bir videoyla kaydedildi. Görüntülerde annesinin çığlıkları eşliğinde yaşanan dehşet olay, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yerel Marie-Curie lisesinde öğrenci olan Hasan'ın üç kişi tarafından hedef alındığı bildirildi. Saldırganların da "gençler” olduğu ifade edildi. Savcılık olayın önceden planlandığını belirtti.

POLİS KORKTU, ACİL DURUM MASASI KURULDU

Son aylarda aynı bölgede şiddet olaylarının arttığu belirtildi. Cinayetin ardından olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

Polis, cinayetin ırkçı bir saldırı sebebiyle gerçekleşmiş olmasından dolayı toplumsal bir olayın gerçekleşmesinden korktu.

Fransız Oise Hebdo gazetesine göre, Çarşamba günü Creil Sud Oise yerel yönetim binasında olası ayaklanmalara karşı bir kriz masası kuruldu.

50 kişilik özel timin, terörle mücadele birimleri de dahil olmak üzere görev başına getirildiği bildirildi.

Hasan’in cenazesinin götürüldüğü hastanede yaşanan arbede sonrası güvenlik güçleri gece boyunca mahallelerde devriye gezdi.

'BÖYLE BARBARLIK GÖRÜLMEDİ'

Savcı Loïc Abrial, saldırının ardından başka ölümler yaşandığı şeklinde söylentilerin çıktığını, ancak bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Olayın bölge halkı üzerinde ciddi bir sarsıntı yarattığını vurguladı.

Acil durum yetkilisi Muhtar Ulaş, “Bu cinayet hepimizin meselesi. Gençlerin ahlakını kaybettiği ve dehşetin içine düştüğü bir noktadayız.” dedi.

Cinayetin nedeni hala araştırılıyor. İlk bulgular, Montataire’den gelen rakip genç çeteleri arasında yaşanan bir hesaplaşmayı işaret ediyor.

Eski yerel yöneticilerden Benoît Lamy, “böyle bir barbarlık bu şehirde hiç görülmemişti” dedi.