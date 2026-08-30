İkinci üniversitesini okumak için ABD'ye giden Duran adındaki Türk genci, ABD gündeminde yer aldı. Bir çalışma anında kendisini izleyen Amerikalı bir vatandaşın dikkatini çeken Duran, hem çalışma şartlarını hem de ABD’ye geliş hikayesini samimiyetle anlattı.

AMERİKALI İŞ İNSANINDAN TEKLİF VE TAKDİR DOLU SÖZLER

Türk gencinin işine gösterdiği özveriyi ve titizliği hayranlıkla izleyen Amerikalı vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla kayıt altına aldı.

Duran'ın çalışma disiplininden son derece memnun kalan ve etkilenen iş insanı, genç Türk'ü kendi bünyesinde çalıştırmak istediğini belirtti. Olayın ardından video kaydını sosyal medya hesabından paylaşan iş insanı, paylaşımına "Ülkemizde bu arkadaş gibilerden daha çok lazım" notunu düşerek Duran'ı örnek gösterdi.

İkili arasındaki diyalog şu şekilde sürdü:

+ Bu arkadaşın ismi Duran. Duran sen Türk müsün? -Evet efendim, Türküm. + Haftanın 7 günü çalışıyorsun -Evet haftanın 7 günü çalışıyorum. + Ve sen Türkiye'de üniversiteye gittin. - Evet efendim. - Ben burada işimi yaparken sen kayıt alabilirsin. İşimi yapayım + Pekala. Röportaj sırasında bile çalışıyor. Hayır ama cidden araba ile yanaştım ve Duran'ın elinde bir süpürge vardı ve o çöpleri topluyordu. Ve Duran dedi ki "Çalışma alanını temiz tutmalısın" - Temiz olmalı. Hayat geçicidir ve elimizden gelenin en iyisini yapmalıyız. + Elinden gelenin en iyisini yapmak. - Evet efendim + Yani bir gün çalışmayı bırakabilmek için çalışıyorsun. Dinle, sen haftanın 7 günü çalışıyorsun. - Evet efendim. + Ve bununla ilgili problem yok. - Bunu herkes dinlemeli ama ben gencim ve üniversitem için para kazanmalıyım. + Kim için? -Üniversitem için para toplamaya çalışıyorum. Üniversite parası. + Üniversite… Burada üniversiteye gideceksin. + Ben sadece dil kursları için CCM'ye gidiyorum. Ama planlıyorum, diğer dersleri. + Yani İngilizceyi daha iyi öğrenmek için dil kursları alıyorsun. - Evet efendim + Duran sana söylediğim gibi gördüğüm tüm insanlar ve gördüğüm en iyi çalışansın. - Deniyorum + Ve bizimle çalışman hakkında konuşmalıyız. Ben Gay's'in sahibi ile konuşacağım. Benimle çalışmaya gelmeni istiyorum. Cidden inanılmaz adamsın. Cidden bunu uydurmuyorum.

*( "+" şeklindeki konuşmalar ABD'li vatandaşa ait, "- " ile konuşmalar ise Türk genci Duran'a ait)

SOSYAL MEDYADA İZLEYENLERİ DUYGULANDIRDI

Kısa sürede geniş bir kitleye ulaşan video, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gördü. Türk gencinin hedefleri uğruna gösterdiği çaba, fedakarlık ve sergilediği yüksek iş ahlakı izleyenlere duygusal anlar yaşatırken, ABD'deki sosyal medya kullanıcıları ve Türk toplumu genç Duran’a destek mesajları yağdırdı.