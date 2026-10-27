Avrupa merkezli haber kanalı Euronews Business’ın Eurostat verilerinden derlediği bilgilere göre, 18-24 yaş grubundaki gençlerin yaşadığı hanelerin medyan yıllık geliri Türkiye’de 2025 yılında 5 bin 987 Euro oldu.

İSVİÇRE İLK SIRADA

Türkiye, 34 Avrupa ülkesi arasında sondan üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada İsviçre 52 bin 206 Euro’yla ilk sırada yer alırken Lüksemburg 43 bin 28 Euro, Avusturya ise 37 bin 299 Euro’yla onu izledi. Almanya ise Avrupa’nın dört büyük ekonomisi arasında 26 bin 330 Euro ile başı çekti. Kuzey Makedonya 4 bin 640 Euro’yla listenin son sırasında bulunurken Arnavutluk 5 bin 736 euroyla sondan ikinci, Türkiye ise 5 bin 987 Euro’yla sondan üçüncü sırada yer aldı. Gençlerin yaşadığı hanelerin geliri, 34 Avrupa ülkesinin 28’inde ülke genelindeki medyan gelirin altında kaldı. Eurostat verileri, gençlerin kendi kazançlarını değil, yaşadıkları hanelerin gelirini gösteriyor.