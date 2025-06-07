Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) 1 milyon 8. sınıf öğrencisi ve Yükseköğretime Kabul Sınavı’na (YKS) 2 milyon 560 bin 640 aday girecek. Kurban Bayramı sonrası ilk hafta sonu olan 15 Haziran’daki LGS bitince, 21-22 Haziran’da YKS yapılacak. LGS ve YKS’de 3 milyon

560 bin 640 aday yarışacak.

YILLIK GELİR 6.6 MİLYAR TL

MEB, LGS’ yi ücretsiz yapıyor. YKS, YDS, MSÜ ve KPSS gibi yılda 11 milyon adayın girdiği 55 ayrı sınav yapan ÖSYM ise bu yıl sınav ücretlerine yüzde 52 zam yaptı. 2024 yılında sınavlardan 4.4 milyar TL kazanan ÖSYM, 2025 yılındaki sınavları için 6.6 milyar TL para topladı. Geçen yıl oturum başı sınav ücreti 295 TL iken, bu yıl oturum başı sınav ücreti 450 TL oldu. YKS’de Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) dahil üç oturuma da girecek adaylar, 2025 YKS için 1350 TL’yi şubat ayında ödedi.

10 YILDA 15.2 MİLYAR TL

Sayıştay raporuna göre ÖSYM’nin gelirlerinin yüzde 89.9’u, YKS ve KPSS sınavlarından oluşuyor. ÖSYM, 2016-2025 arasında yaptığı merkezi sistem sınavlardan kasasına 15 milyar 280 milyon TL koydu.

2026 YILINDA SINAV ÜCRETLERİ UÇACAK

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy matematik profesörü. Döviz artışı karşısında 2025 sınav bütçesinin 151 milyon doları eriyen ÖSYM’nin, 2026’da sınav ücretlerini katlaması bekleniyor.

Ekonomik kriz sınav gelirlerini de vurdu

ÖSYM yıllardır, “Kâr etmiyoruz” diye kendisini savunsa da artan paranın aktarıldığı Hazine için merkezi sınavlar gelir kapısı olmuştu. 10 yıl önce 1 dolar 1.4 TL iken, şimdi 1 dolar 39.2 TL’ye çıktı.

ÖSYM’den her yıl Hazine’ye aktarılan, sınav geliri yüksek enflasyon karşısında eridi. ÖSYM bu yıl yapacağı sınavlar için mevcut dolar kuruyla 169.2 milyon dolar harcadı. 10 yıl önce 2016’daki sınava harcadığı 448 milyon 518 bin TL’nin dolar karşılığı (1 dolar, 1.4 TL) ise 320 milyon 370 bin dolar yapıyordu. ÖSYM’nin sınav geliri, 10 yıl öncesine göre 151 milyon dolar eridi. Merkezi sistem sınavlardan 10 yıl önce 320 milyon dolar kazanan ÖSYM’nin sınav geliri bu yıl 169 milyon dolara düştü. SEKA kapatıldığı için sınav kağıtlarını da ithal eden ÖSYM, dövizdeki artış böyle sürerse önümüzdeki yıllarda sınav paralarını katlayarak arttıracak.