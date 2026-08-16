Perşembe sabahı birçok ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlar ile liderliğini Alihan Kuriş'in yaptığı ve kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat tipi suç örgütü üyeleri gözaltına alındı.



Aralarında örgütün liderliğini yapan Alihan Kuriş de dahil olmak üzere 32 isim sevk edildikleri hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilirken. perşembe günü denetim kayyumu atanan 32 şirkete ilişkin sürpriz bir gelişme yaşandı.



GIDA DEVİNDEN KAYYUM KALDIRILDI



Hisseleri Borsa İstanbul'da da işlem gören Göknur Gıda'ya 'Süleymancılar' örgütü ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle perşembe günü atanan 'denetim kayyumu', söz konusu suç örgütünün şirketin yalnızca yüzde 13'lük hissesinde söz sahibi olduğu gerekçe gösterilerek kaldırıldı.



Şirketin yönetimi yeniden görevli yönetim kuruluna devredilirken, Süleymancılar ile bağlantılı olduğu tespit edilen yüzde 13'lük hisseye ise el konuldu.



Şirket tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





"Ankara 6. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 13.08.2026 tarih ve 2026/9843 D.İş sayılı kararı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun Şirketimize yönetim kayyımı olarak atanmasına karar verilmiş olup, anılan karar 14.08.2026 Tarihli Ticaret Sicil Gazetesi’nde ilan edilmiştir.

Aynı gün (14.08.2026 tarihinde), Ankara 8. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 14.08.2026 tarihli kararı ile Şirketimiz hakkında verilen KAYYIM ATAMA KARARININ KALDIRILMASINA karar verilmiştir.

Bu kapsamda, Şirketimizin mevcut yönetim yapısı ve faaliyetleri herhangi bir değişiklik olmaksızın olağan şekilde devam etmektedir.

Ayrıca, soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığına sunulan Şirketimize ait bilgi ve belgeler tümüyle Şirketimize iade edilmiştir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur."