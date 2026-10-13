Gıda sektöründe uzun süredir faaliyet gösteren Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato sürecinde mahkemeden kritik karar çıktı.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirketlerin kesin mühlet verilmesi yönündeki talebini reddetti. Kararla birlikte daha önce verilmiş olan geçici mühlet ve tüm tedbirler kaldırılırken, konkordato komiser heyetinin görevi de resmi olarak sona erdirildi.

Mahkeme, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin iflasına hükmetti. İflasın 1 Ekim 2026 saat 13.27 itibarıyla açıldığı belirtildi.

Karar, İstanbul 2. İflas Müdürlüğü tarafından 7 Ekim 2026’da ilan edildi. Tasfiye işlemleri 2026/17 sayılı dosya üzerinden yürütülecek.

KONKORDATODAN 3 AY SONRA RESMEN İFLAS ETTİ

Taban Gıda’nın mali sıkıntıları 2026 yılının yaz aylarında gündeme geldi.

İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirket ve Aras Demir hakkında 9 Temmuz 2026’dan itibaren üç aylık geçici mühlet kararı verdi.

Üç aylık sürenin ardından 1 Ekim’de görülen duruşmada kesin mühlet ve konkordato talebi reddedildi.

Mahkeme, Taban Gıda Dış Ticaret AŞ’nin iflasına karar verdi.

FORTUNE 500'DE YER ALDI

2016 yılında kurulan Taban Gıda, kısa sürede Türkiye’nin büyük şirketleri arasına girdi.

Şirket, Fortune 500 Türkiye listesine 2019’da 183’üncü sıradan giriş yaptı.

2020’de 142’nci sıraya yükselen Taban Gıda, 2021’de ise 130’uncu sıraya çıktı. Şirket 2021 yılını 4,5 milyar TL’nin üzerinde ciroyla tamamladı.

Taban Gıda, 2024 Fortune 500 Türkiye sıralamasında 170’inci, Capital 500 listesinde ise 248’inci sırada yer aldı.

Capital 500 verilerine göre şirketin 2023 yılı cirosu 12,5 milyar TL’yi aşarken, vergi öncesi kârı 13,3 milyon TL olarak kaydedildi.

GEMİ YATIRIMI YAPTI

Taban Gıda, pandemi döneminde yükselen navlun maliyetleri ve küresel lojistik sorunlarının ardından deniz taşımacılığına yönelik yatırımlar da yaptı.

Şirketin çatı kuruluşu Vivalon AG, 2021’de 9 milyon dolarlık yatırımla Japon yapımı 42 bin 648 DWT kapasiteli kuru yük gemisi satın aldı.

Filoya daha sonra 5 milyon dolar karşılığında İtalya yapımı 7 bin 550 DWT kapasiteli ikinci kuru yük gemisi dahil edildi.

Şirket ilerleyen dönemde üçüncü gemisini de filosuna kattığını duyurdu.

TARIM EMTİASI TİCARETİNDE FAALİYET GÖSTERİYORDU

Taban Gıda; buğday, mısır, arpa, soya, yağlı tohumlar ve yem hammaddelerinin tedariki ile transit ticaretinde faaliyet gösteriyordu.

Şirket daha önce yaptığı açıklamalarda Türkiye’nin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 20’sini gerçekleştirdiğini ve dünya buğday ticaretinin yüzde 1’inden fazlasını yönettiğini belirtmişti.