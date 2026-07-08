İlk aşamanın tamamlanmasıyla birlikte Altun Gıda ve GMS Yatırım Holding, Seğmen Gıda'da yüzde 71,056 oy hakkına ulaşarak şirketin yönetim kontrolünü devraldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce halka arz edilen ve Borsa İstanbul'da SEGMN koduyla işlem gören şirketin el değiştirme süreci yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

REKABET KURUMU ONAYIYLA YÖNETİM KONTROLÜ NASIL DEĞİŞTİ?

Rekabet Kurumu'nun onay vermesinin ardından, pay devri işlemlerinin iki aşamalı olarak gerçekleştirileceği açıklandı. 30 Haziran 2026 tarihi itibarıyla tamamlanan ilk etapta, alıcı ortaklar çoğunluk oy hakkını elde ederek yönetim kurulunun kontrolünü resmen üstlendi.

Sürecin ikinci aşamasında ise ortaklık yapısı nihai halini alacak. Bu kapsamda GMS Yatırım Holding ilave olarak 1 milyon TL nominal A grubu ve 16 milyon 632 bin 610 TL nominal B grubu payı bünyesine katacak. Ümit Gümüş ise 26 milyon 850 bin TL nominal B grubu payı satın alarak ortaklık yapısına dahil olacak.

SATIŞ SÖZLEŞMESİNİN MALİ DETAYLARI

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimlere göre, şirket sermayesinin yüzde 74,85'ine denk gelen 133 milyon 982 bin 610 adet payın devri için taraflar el sıkıştı. İmzalanan Pay Devir Sözleşmesi'nin toplam bedeli 82 milyon 489 bin 293 dolar olarak açıklandı.

İşlemlerin tamamen sonuçlanmasıyla birlikte GMS Yatırım Holding şirketin yüzde 34,85'ine sahip olacak. Altun Gıda yüzde 25 pay oranıyla ikinci büyük ortak konumuna gelirken, Ümit Gümüş ise yüzde 15'lik hisse payıyla şirketin yeni ortaklık yapısını tamamlayacak.

YENİ HİSSEDARLAR HANGİ SEKTÖRLERDE FAALİYET GÖSTERİYOR?

Satın alma sonrası açıklamalarda bulunan Altun Gıda Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anıl Altun, bu yatırımın küresel ölçekte entegre bir gıda şirketi olma vizyonlarına büyük katkı sağlayacağını belirtti. Hatay merkezli Altun Gıda, Türkiye'nin önde gelen yaş meyve sebze ihracatçılarından biri olmanın yanı sıra akıllı tarım ve jeotermal seracılık alanındaki yatırımlarıyla biliniyor.

Ortaklığın diğer büyük paydaşı GMS Yatırım Holding ise medya, finans, teknoloji, energy ve savunma sanayii alanlarındaki faaliyetleriyle tanınıyor. Bünyesinde Dünya Gazetesi, Bulls Yatırım Menkul Değerler ve Bulls Portföy Yönetimi gibi markaları barındıran holding, bu hamleyle gıda sektörüne de güçlü bir giriş yapmış oldu.