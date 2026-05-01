Eren Perakende Grubu bünyesinde faaliyet gösteren SuperStep, Mayıs ve Haziran ayları boyunca Ukrayna'da bulunan tüm mağazalarını aşamalı olarak kapatacak. Konuyla ilgili açıklama yapan Eren Perakende Grubu CEO'su Zafer Özbay, alınan bu kararın Ukrayna pazarındaki potansiyel ile ilgili olmadığını, tamamen küresel satış kanallarının yapısına yönelik stratejik bir optimizasyon süreci olduğunu belirtti.

LACOSTE FAALİYETLERİNE DEVAM EDECEK

Şirket yetkilileri, SuperStep mağazaları için verilen kapatma kararının, aynı grup tarafından yönetilen Lacoste markasını kapsamadığını açıkladı. Ukrayna'da halihazırda dokuzu Kiev'de, üçü ise diğer şehirlerde olmak üzere toplam 12 mağazası bulunan Lacoste'un, faaliyetlerine normal şekilde devam edeceği duyuruldu.

PAZARDAKİ VARLIĞINI SINIRLANDIRIYOR

2012 yılında İstanbul'da kurulan ve 2015 yılında girdiği Ukrayna pazarında hızlı bir büyüme sergileyen SuperStep, geçtiğimiz yıllarda başkent Kiev ve Lviv gibi şehirlerde mağaza ağını genişletmişti. Nisan 2026 itibarıyla Kiev, Lviv, Odessa ve Dnipro'da altı fiziksel mağazası bulunan zincirin, bu süreç sonrasında sadece online satış kanalına odaklanması bekleniyor.

DEV MARKALAR BİR BİR ÇEKİLİYOR

SuperStep'in mağaza kapatma kararı, Ukrayna perakende sektöründe yaşanan son çekilme veya küçülme hareketlerinden biri oldu. Daha önce English Home, DeFacto ve FLO gibi Türkiye merkezli büyük zincir mağazalar da Ukrayna’daki faaliyetlerini sonlandırarak pazardan çekilme kararı almıştı.