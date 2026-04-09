Ukrayna Perakendeciler Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 1988 yılında İstanbul'da kurulan perakende devi Koton, ülke genelindeki tüm mağazalarını kapatmaya başladı. Markanın pazardan çekilmesiyle boşalan ticari alanların yeni kiracıları da belirlendi. Başkent Kiev’deki Lavina Alışveriş Merkezi’nde bulunan Koton mağazasının yerine EVA Beauty ve Marathon markalarının hizmet vereceği bildirildi.

GELİRLER DÜŞTÜ, ZARAR ARTTI

Koton'un Ukrayna pazarından çekilme kararında, bölgedeki ekonomik göstergelerin etkili olduğu belirtiliyor. Şirketin 2025 yılı mali verilerine göre, yıllık gelirleri yüzde 20 oranında azalarak 60,7 milyon UAH seviyesine geriledi. Aynı dönemde şirketin net zararı ise yüzde 16,6 oranında artış göstererek 43,2 milyon UAH’a yükseldi. Mali tablolardaki bu gerileme, markanın bölgedeki operasyonlarını sürdürülemez hale getirdi.

YATIRIM HEDEFLERİ YARIM KALDI

Ukrayna pazarına ilk kez 2018 yılında Kiev’de açtığı mağaza ile giriş yapan Koton, stratejik büyüme planları kapsamında Dnipro, Zaporijya, Odessa, Harkov ve Lviv gibi önemli şehirlerde de şubeleşmeyi hedefliyordu. Toplamda 15 farklı lokasyona ulaşmayı planlayan şirketin bu genişleme stratejisi, pazar şartları ve finansal veriler doğrultusunda durdurulmuş oldu.

TÜRK DEVLERİ BİR BİR GERİ ÇEKİLİYOR

Koton'un aldığı bu karar, son dönemde Ukrayna pazarından ayrılan Türk perakende zincirlerinin ilki değil. Daha önce English Home, DeFacto ve FLO gibi Türkiye merkezli büyük zincir mağazalar da Ukrayna’daki faaliyetlerini sonlandırarak pazardan çekilme kararı almıştı.