Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 'Alihan Kuriş Suç Örgütü Soruşturması' kapsamında dün 29 isim hakkında gözaltı kararı verilmişti.



13 Ağustos'tan bu yana devam eden operasyonlarda şimdiye kadar 80 kişi tutuklanırken, dün gerçekleşen 4. dalga operasyonun ardından ünlü giyim markası Armine'nin kurucu ismi iş insanı Mehmet Dursun'un da gözaltına alındığı öğrenildi.





ŞİRKETİNE KAYYUM ATANMIŞTI



13 Ağustos'ta gerçekleşen ilk operasyonda 49 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, kamuoyunda 'Süleymancılar' olarak bilinen cemaat ile doğrudan bağlantılı olduğu değerlendirilen 31 şirkete TMSF tarafından kayyum atanmıştı.





Kayyum atanan şirketler arasında Ayakkabı Dünyası ile birlikte Türkiye'nin en büyük tesettür giyim markalarından Armine'nin de yer alması dikkat çekmişti.