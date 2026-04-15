Bursa’da kurulu bulunan ve geniş üretim kapasitesiyle sektörde yer edinen Master Choco Gıda, yaşadığı ekonomik darboğazı aşamayarak iflas etti. Mali yapısını düzeltmek amacıyla daha önce mahkemeye başvuran firmanın süreci, Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin verdiği kararla son buldu.

KONKORDATO TALEBİ KABUL EDİLMEDİ

2018 yılından bu yana üretimini sürdüren Master Choco Gıda’nın, mali durumunu iyileştirmek için sunduğu konkordato projesi mahkeme heyeti tarafından uygun bulunmadı. Şirketin mali tablosunun sürdürülebilir olmadığını değerlendiren mahkeme, "konkordato talebi reddedilen firma iflas etti." hükmünü verdi. Bu kararla birlikte, denetim sürecini yürüten konkordato komiserinin görevine de son verildi.

İflas kararıyla eş zamanlı olarak, şirketin mal varlıkları üzerindeki tüm hukuki koruma ve tedbir kararları da hükümsüz hale geldi. Kararda şu ifadeler yer aldı:

"Mahkeme şirket üzerindeki tüm tedbirleri kaldırırken, aynı gruptaki Master Bronz için iflas kararı verilmedi."

Aynı grup bünyesinde yer alan Master Bronz firmasının yapılan mali incelemelerinde, iflas şartlarının oluşmadığı tespit edildi. Bu gelişmeyle birlikte Master Bronz’un ticari faaliyetlerine devam etmesinin yolu açıldı.

GÜNLÜK 12 TON KAPASİTEYE SAHİPTİ

Master Choco Gıda, Bursa’da yaklaşık 2 bin metrekarelik bir alanda kurulu tesislerinde üretim yapıyordu. Sektöre hızlı bir giriş yapan ve "günlük 12 ton üretim kapasitesi olan" firma, üretim gücüyle bölge ekonomisinde dikkat çeken aktörler arasında yer alıyordu.

Mali kriz nedeniyle faaliyetlerini sürdüremeyen Master Choco Gıda için verilen iflas kararı, şirketin tasfiye sürecini başlatmış oldu. Sektörde önemli bir üretim payına sahip olan firmanın kapanması, Bursa gıda sanayisindeki son dönemdeki ekonomik yansımaların bir örneği olarak kayıtlara geçti.