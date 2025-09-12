İsrail basını Türk olduğu söylenen hackerların komik olduğu kadar cesur eylemleriyle sarsıldı. İsrail basınına göre Türk hackerlar, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz’ın telefon numarasını bulduktan sonra Savunma Bakanı'nı görüntülü aradı.

Katz’ın aramayı yanıtladığı anın ekran görüntüsü sosyal medyada dolaşıma girdi. Bu numaların yanında Binyamin Netanyahu'dan eski savunma bakanı Yoav Gallant'a kadar İsrail hükümetinin üst düzey isimlerinin de telefon numaraları paylaşıldı.

Olayın ardından hackerlar bakanın numarasını paylaştı, ancak hat kısa sürede kapatıldı. Diğer bakan ve başkanlar da aynı şekilde numalarını değiştirdi.

İSRAİL'Lİ BAKANLAR BASMADAN DURAMIYOR

İsrail'in 12 Kanalı'nın aktardığına göre 7 Ekim’den ve Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana birçok İsrailli yetkili siber saldırıların hedefi oldu.

Geçen yıl İran merkezli gruplar eski Adalet Bakanı Ayelet Shaked’in kişisel telefonuna sızmayı başararak Shaked'in küvet içindeki çıplak fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırdı.

Shaked'in hacklenmesi, eski adalet bakanının kendisine mesajla gönderilen bir linke tıklaması sonucu olmuştu. Türk hackerların Katz'ın telefonuna nasıl ulaştığı ise gizemini koruyor.