Türk Halk Müziği camiası, usta müzisyen ve bağlama sanatçısı Yusuf Derya Sorgun'un vefatıyla yasa boğuldu. Çok sayıda albüm ve sahne performansında sanatçılara eşlik eden Sorgun'un ölümü, sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. MUSTAFA YILDIZDOĞAN'IN ORKESTRASINDA YER ALDI Yusuf Derya Sorgun, uzun yıllar sanatçı Mustafa Yıldızdoğan'ın orkestrasında görev almış, Türk Halk Müziği'ne yaptığı katkılarla tanınmıştı. MESAM'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI MESAM, acı haberi yayımladığı açıklamayla duyurdu. "Değerli üyemiz Sayın Yusuf Derya Sorgun’un vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhumun cenazesi, 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Üsküdar Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazını müteakip kaldırılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet; kederli ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı ve sabırlar dileriz." Yusuf Derya Sorgun'un cenazesi, 23 Temmuz Perşembe günü Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde öğle namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.