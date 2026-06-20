Türk Halk Müziği'ne ömrünü adayan, sayısız eseri kültürümüze kazandıran usta sanatçı ve akademisyen Yücel Paşmakçı, 91 yaşında aramızdan ayrıldı. Sanat dünyasını yasa boğan bu acı haberi, Paşmakçı ile uzun yıllar omuz omuza çalışan yakın dostu ve meslektaşı Bedia Akartürk kamuoyuna duyurdu.
Bedia Akartürk sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hocası ve şefi olan Paşmakçı'yı kaybetmenin tarif edilemez hüznünü yaşadığını belirtti.
Mesajında, merhum sanatçı ile birlikte yıllarca omuz omuza çalıştıklarını, birlikte pek çok türkü derleyip albüm kaydettiklerini ifade eden Akartürk, usta ismin vefasını da anımsattı. Paşmakçı'nın kendisini katıldığı her televizyon yayınından sonra mutlaka arayarak değerlendirmelerde bulunduğunu söyleyen Akartürk, hocasına Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı dileklerini iletti.