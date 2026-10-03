Türk kamuoyunun dış politikadaki algısını ölçen dev araştırmanın sonuçları belli oldu. Binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ankette, Türk halkının hangi ülkeleri "müttefik ve dost", hangi ülkeleri ise "tehdit" olarak gördüğü ortaya çıktı.

ZİRVEDEKİ İSİM DEĞİŞMEDİ

Araştırma sonuçlarına göre Türk halkının en çok güven duyduğu ve "dost" olarak gördüğü ülkelerin başında yüzde 56,5’lik ezici bir oranla Azerbaycan yer aldı. "İki devlet, tek millet" anlayışının kamuoyundaki karşılığını bir kez daha kanıtlayan Azerbaycan’ı, Uzak Doğu’nun iki dev gücü takip etti. Listede Japonya yüzde 50,2 ile ikinci sıraya yerleşirken, Çin yüzde 48 ile üçüncü, İtalya ise yüzde 46,7 ile dördüncü sırada kendine yer buldu. Öte yandan Türkiye’de Rusya’yı dost ülke olarak görenlerin oranı yüzde 38,4’e ulaşarak ülkeyi listenin 5. sırasına taşıdı.

EN ÇOK ANLAŞAMADIĞI ÜLKELER

Anketin "dost olmayan/tehdit görülen ülkeler" bölümünde ise çarpıcı bir tablo ortaya çıktı. Türk halkının en çok tehdit olarak algıladığı ülkelerin başında yüzde 84 gibi yüksek bir oranla İsrail geldi. İsrail’i yüzde 70,5 ile ABD takip etti. Tarihsel ve bölgesel gerilimlerin yaşandığı diğer ülkelerden Yunanistan yüzde 66,6 ile dördüncü, Fransa ise yüzde 58,5 ile beşinci sırada yer alarak Türk kamuoyunda mesafeli bakılan ülkeler arasında sıralandı.