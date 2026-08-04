Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında alınan terfi kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Beştepe’de 2 saat 20 dakika süren toplantının ardından kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı. Alınan kararların 30 Ağustos itibarıyla yürürlüğe gireceği bildirildi. TERFİ VE ATAMA KARARLARI YAŞ kapsamında 25 general ve amiralin bir üst rütbeye yükseltilmesine, 69 albayın ise general ve amiralliğe terfi ettirilmesine karar verildi. HAVA KUVVETLERİ’NDE BİR İLK Terfi listesinde yer alan Albay Özlem Karapınar, tuğgeneralliğe yükseltildi. Bu terfiyle birlikte Karapınar, Türk Hava Kuvvetleri bünyesinde generallik rütbesine ulaşan ilk kadın subay oldu. TSK’DAKİ İLK KADIN GENERAL Türk Silahlı Kuvvetleri’nde generallik rütbesine yükselen ilk kadın subay ise Özlem Yılmaz olmuştu. Yılmaz, 2023 yılında bu rütbeye terfi etmişti. İlk kıta görevini Şırnak Silopi’deki 23. Piyade Tugayı’nda takım komutanı olarak yürütmüştü.

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