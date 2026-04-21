Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 16 Nisan 2026 tarihinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.’nin iflasına hükmetti. Bu karar, pandemi sonrası girdiği mali krizden çıkamayan ve 2021 yılında tüm uçuşlarını durdurmak zorunda kalan havayolu devinin ticari faaliyetlerinin hukuken sona erdiğini kesinleştirdi.

MAHKEMEDEN NİHAİ KARAR ÇIKTI

Havacılık sektöründe bir döneme damga vuran şirketin hukuki süreci, geçtiğimiz yılın Kasım ayında istinaf mahkemesinin bozma kararıyla yeniden başlamıştı. Dosyanın geri gönderildiği Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yaptığı yeniden değerlendirme sonucunda şirketin iflasına ve tasfiyesine karar verdi.

Kararın verilmesiyle birlikte Onur Air için 2026/25 sayılı iflas dosyası resmen açıldı. Mahkeme, iflasın açılış saatini ve tarihini kayıtlara geçirerek dosyayı Bakırköy 1. İcra ve İflas Müdürlüğü’ne sevk etti. Bu aşamadan itibaren şirketin elinde kalan tüm varlıklar alacaklılar lehine denetim altına alındı.

90 MİLYON YOLCULUK DEV ÇINAR DEVRİLDİ

1992 yılında kurulan Onur Air, Türkiye’nin havacılık tarihindeki ilk özel teşebbüslerinden biri olarak sektörde kritik bir rol üstlenmişti. Özellikle 2003 yılında iç hat uçuşlarının özel sektöre açılmasıyla birlikte hızla büyüyen şirket, düşük maliyetli uçuş (low-cost) modelini Türkiye'de başarıyla uygulayan ilk firmalardan biri oldu.

Faaliyet gösterdiği çeyrek asırlık süre boyunca 25 ülkede 120’den fazla noktaya uçuş gerçekleştiren şirket, toplamda 90 milyondan fazla yolcu taşıyarak bir rekorun sahibi olmuştu. Bir dönem 29 uçaklık dev Airbus filosu ve 1.600’ü aşkın personeliyle gökyüzünde hakimiyet kuran dev havayolu, 2013 yılında 250 milyon dolarlık satış işlemiyle de gündem yaratmıştı.

VARLIKLARIN SATIŞ SÜRECİ BAŞLIYOR

Şirketin Yeşilköy’deki genel merkezinde yürütülen tüm ticari faaliyetlere son verildi. İflas dairesi, şirkete ait taşınır ve taşınmaz malların, teknik ekipmanların ve diğer ticari varlıkların dökümünü çıkararak satış sürecini koordine edecek.

Pandemi döneminde aldığı ağır darbenin ardından toparlanamayan ve personeline olan borçları ile sık sık gündeme gelen Onur Air, bu kararla birlikte havacılık defterini tamamen kapattı. Şirketin tasfiyesinden elde edilecek gelir, öncelikli olarak çalışan hakları ve diğer alacaklılar arasında paylaştırılacak.